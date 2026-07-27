Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare a fost, luni, gazda unui grup de preșcolari și școlari din Tabăra de vară – Tăuții-Măgherăuș, care au petrecut câteva ore în lumea cărților și a poveștilor, în cadrul Compartimentului Împrumut carte pentru copii.

Însoțiți de profesorul pentru învățământ primar Anca Rus, copiii au făcut cunoștință cu spațiile special amenajate pentru cei mici, au vizitat expozițiile găzduite în această perioadă de bibliotecă și au răsfoit volumele pregătite special pentru ei. Unul dintre momentele apreciate ale vizitei a fost lectura poveștii „Martin nu poate să doarmă”, de Karma Wilson, care i-a captivat pe cei mici și i-a încurajat să descopere plăcerea cititului.

La finalul activității, entuziasmați de experiența trăită, copiii au promis că vor reveni și vor deveni cititori ai Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, transformând vizita într-un prim pas spre o prietenie de durată cu lumea cărților.