Din această toamnă, băimărenii și turiștii vor putea descoperi orașul dintr-o perspectivă cu totul nouă. Etajul 11 al turnului Palatului Administrativ va fi deschis publicului, oferind o panoramă spectaculoasă de la aproape 50 de metri înălțime.

Clădirea, proiectată în anul 1960 de arhitectul Mircea Alifanti, a fost gândită nu doar ca un sediu administrativ modern, cu o suprafață de aproximativ 12.000 de metri pătrați și peste 500 de angajați, ci și ca un simbol al identității arhitecturale a Maramureșului.

Odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare, unul dintre balcoanele turnului va deveni un punct de belvedere, oferind una dintre cele mai frumoase priveliști asupra municipiului Baia Mare și a împrejurimilor.

Surpriza pregătită pentru maramureșeni nu se oprește însă aici. În fiecare zi, la ora amiezii, din turnul Palatului Administrativ va răsuna sunetul taragotului, într-un omagiu adus unuia dintre cele mai îndrăgite simboluri muzicale ale Maramureșului. Astfel, centrul administrativ al județului va căpăta și o nouă identitate sonoră, menită să pună în valoare patrimoniul cultural și tradițiile locului.