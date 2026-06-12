Polițiștii din Maramureș desfășoară ample activități de căutare pentru găsirea a doi tineri, în vârstă de 16 și 25 de ani, care au fost dați dispăruți de pe raza localităților Baia Sprie și Satu Nou de Sus.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, oamenii legii sunt angrenați în verificări și acțiuni specifice pentru identificarea celor două persoane și stabilirea împrejurărilor în care acestea au dispărut.

Reprezentanții IPJ Maramureș fac apel la cetățeni să sprijine demersurile de căutare. Persoanele care dețin informații ce pot contribui la găsirea celor doi tineri sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Căutările sunt în desfășurare.