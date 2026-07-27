Ultima zi a etapei de zbor din cadrul competiției de parașutism Baia Mare-Satu Mare a adus un moment de referință pentru participanți și organizatori. Pentru prima dată, un echipaj complet alcătuit din fete a încheiat cu succes această etapă, demonstrând curaj, determinare și pasiune pentru zbor.

Reprezentanții Aeroclubului Satu Mare au marcat momentul printr-un mesaj de felicitare adresat participantelor, subliniind că visul lor a devenit realitate datorită perseverenței și încrederii în propriile forțe. „Ați visat, ați cerut, ați insistat, ați avut încredere… iar astăzi, cerul a fost cucerit de un echipaj complet format din fete”, au transmis reprezentanții aeroclubului.

Premiera reprezintă un moment important pentru această etapă de parașutism și demonstrează că performanța și pasiunea pentru aviație nu cunosc limite. Prin reușita lor, cele patru participante au scris o pagină specială în istoria competiției și au devenit un exemplu pentru toți cei care își doresc să își urmeze visurile.

La final, organizatorii le-au felicitat pentru curaj și determinare, apreciind că au demonstrat încă o dată că cerul îi răsplătește pe cei care au îndrăzneala să îl provoace.