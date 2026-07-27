Aproximativ 60 de elevi din județul Satu Mare au rămas fără bagaje, acte de identitate, bani și alte bunuri după ce autocarul cu care călătoreau spre Taizé, Franța, a fost spart.

Cu doar o seară înainte de a ajunge la destinație, un grup de aproximativ 60 de elevi din județul Satu Mare, aflat în drum spre Taizé, Franța, a trecut printr-un moment dificil. Autocarul cu care elevii se deplasau a fost spart în orașul Nisa. Hoții au luat bagajele minorilor, acte, bunuri și bani.

Incidentul s-a produs în cursul serii, la ora 21:00, iar conform publicației Presa SM, autocarul a staționat în apropierea unei fabrici abandonate din Nisa. Deși autocarul nu ar fi trebuit lăsat nesupravegheat, șoferii ar fi părăsit vehiculul pentru o perioadă de timp.

Părinții elevilor, nemulțumiți. Cei mici ar fi fost obligați de șoferi să pună bagajele în față

Părinții elevilor se plâng că cei mici ar fi fost obligați de șoferi să-și depoziteze ghiozdanele și bagajele în partea superioară a mașinii, și nu în cala special dedicată bagajelor. Potrivit relatărilor, motivul pentru care șoferii i-au pus pe elevi să lase bunurile în partea superioară a fost că aceștia nu doreau să deschidă zilnic cala pentru depozitare. Din cauza lipsei de supraveghere și a obiectelor lăsate la îndemână, hoții au forțat intrarea și au sustras ghiozdanele și bagajele.

După ce au descoperit că autocarul a fost spart, iar obiectele lor au dispărut, însoțitorii și elevii au mers la o secție de poliție din Franța pentru a da declarații.

Dacă se va stabili că nu au fost respectate obligațiile privind siguranța autocarului, părinții elevilor vor solicita ca firma de transport să despăgubească toate persoanele afectate. Autoritățile franceze desfășoară cercetări pentru identificarea autorilor.