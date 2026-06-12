Procedura de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția Variantei de Ocolire Baia Mare, investiție estimată la peste 1,31 miliarde de lei, ar putea fi anulată după o decizie a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

CNSC a admis contestațiile formulate de cinci operatori economici și a dispus anularea procedurii de atribuire. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată cu plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

Contestațiile au fost depuse de firmele Oyl Company Holding AG SRL, Strabag SRL, TQM Management SRL, Itinera SpA și Megastroy 2015 LTD, care au reclamat aspecte legate de documentația de atribuire și de răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de autoritatea contractantă.

Potrivit informațiilor disponibile, autoritatea contractantă a răspuns la nu mai puțin de 755 de întrebări privind documentația proiectului. Contestatarii susțin că, prin răspunsurile consolidate transmise, au fost operate modificări ale documentației inițiale.

În cadrul procedurii, ofertele urmau să fie depuse până la data de 24 iunie 2026.

Consiliul Județean Maramureș a transmis că proiectul reprezintă un obiectiv major de investiții publice, iar o eventuală suspendare sau anulare a procedurii ar putea genera întârzieri semnificative în implementarea lucrărilor, cu efecte asupra calendarului investiției și a finanțării europene.

Contractul pentru construirea Variantei de Ocolire Baia Mare este cofinanțat din fonduri europene prin Programul Transport 2021-2027.

De asemenea, CNSC a obligat autoritatea contractantă să achite către TQM Management SRL suma de 10.195,17 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Sursa: arenaconstructiilor.ro