Maximele pleacă de la 2 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 9 grade la malul mării și în regiunile deluroase.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme închisă și câțiva stropi de ploaie în zonele joase, atmosferă schimbătoare și condiții de lapoviță în regiunile montane. Temperaturile mai scad puțin față de ieri și vor fi în jur de 5…6 grade.

Și în ținuturile vestice se anunță o zi mohorâtă în zonele joase, pe unde avem ceață și înnorări persistente. Pe la munte găsim vreme mai bună, iar în zonele deluroase se pot atinge 9 grade.

În Transilvania cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Dimineață se formează ceață, fenomen care poate să dureze mai multe ore, iar în unele zone s-ar putea să plouă slab sau să burnițeze. La munte vedem puțin soarele printre nori.

În Oltenia, ceața de la câmpie este foarte posibil să persiste aproape toată ziua. Avem și pe-aici condiții de ploi slabe sau de burniță și doar în regiunile montane găsim vreme ceva mai bună. Temperaturile pot să ajungă până la 8…9 grade în zonele deluroase.

Nici în ținuturile sudice nu prea vedem soarele. Ziua începe cu ceață, apoi avem înnorări persistente, iar maximele ajung la valori peste normalul perioadei. Pe la deal se pot atinge 8…9 grade.