Valea Pietrilor – Spiritul autentic al sărbătorilor de iarnă va fi celebrat pe 23 decembrie 2025, la Podina Resort, unde are loc unul dintre cele mai așteptate evenimente tradiționale ale sezonului: Tradiția tăierii porcului.

Între orele 10:00 și 16:00, vizitatorii sunt invitați să participe la un eveniment cu specific maramureșean, menit să păstreze și să promoveze obiceiurile strămoșești din preajma Crăciunului. Programul include degustări de preparate tradiționale, pomana porcului, pălincă și vin fiert, dar și un târg de produse tradiționale, unde producătorii locali își vor expune bunătățile.

Atmosfera va fi întreținută de colinde live, interpretate de Bianca Botișan, iar participanții se vor putea bucura de un foc de tabără, specific întâlnirilor de iarnă din satele maramureșene.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar taxa de participare este de 50 de lei de persoană, în timp ce copiii cu vârsta de până la 12 ani beneficiază de acces gratuit.

Organizatorii transmit că evenimentul este dedicat atât localnicilor, cât și turiștilor care doresc să trăiască o experiență autentică, într-un cadru natural, cu tradiții, gusturi și obiceiuri românești păstrate cu grijă.

Participarea se face pe bază de rezervare, iar cei interesați sunt încurajați să își asigure locul din timp, având în vedere interesul crescut pentru acest tip de evenimente tradiționale.