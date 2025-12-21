Locuitorii din Bârsana sunt invitați la un eveniment deosebit, plin de tradiție și muzică populară autentică. Vineri, 26 decembrie, de la ora 13:00, la Căminul Cultural din Bârsana, va avea loc spectacolul „Joc în sat”, dedicat păstrării obiceiurilor și valorilor maramureșene.

Pe scenă vor urca Grupu’ Iza & Mihaela Ivanciuc, alături de Grupu’ Voia Bună, artiști îndrăgiți care vor aduce în fața publicului cântece și jocuri tradiționale specifice zonei.

Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Bârsana, care îi invită pe toți iubitorii de folclor să ia parte la această sărbătoare a satului românesc, într-o atmosferă caldă, de sărbătoare.

Intrarea este liberă, iar organizatorii transmit tuturor un mesaj simplu: „Vă așteptăm cu drag!”