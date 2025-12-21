Îngrijorare majoră în rândul proprietarilor de animale după ce, în Parcul Mare din municipiu, a fost descoperită o substanță suspectă, cu aspect neobișnuit și miros puternic chimic, posibil toxică.

Potrivit unei postări apărute pe rețelele de socializare, într-un grup dedicat iubitorilor de animale din Baia Mare, o persoană a semnalat prezența unei „smoale” de culoare brună, cu fibre asemănătoare fânului, care emana un miros înțepător, comparabil cu cel de benzină, spray de insecte sau chiar substanțe inflamabile.

Mai grav, un câine ar fi apucat să consume o cantitate din această substanță, cu aproximativ 15 minute înainte de semnalarea incidentului. Deși animalul se afla în stare bună la momentul relatării, proprietara și-a exprimat temerea că ar putea fi vorba despre o tentativă de otrăvire, mai ales în contextul unor incidente similare raportate anterior în alte zone.

„Sunt șanse mari să fie otravă. Ați mai întâlnit substanța aceasta în perioada asta prin zona parcului?”, se arată în mesajul public, care a stârnit reacții și îngrijorare în rândul comunității.

Fotografiile atașate postării arată o substanță lipicioasă, de consistență densă, alături de un element alungit, posibil o fibră sau un rest organic, ceea ce ridică și mai multe semne de întrebare cu privire la natura acesteia.

Până în acest moment, autoritățile locale nu au oferit un punct de vedere oficial. Proprietarii de animale sunt sfătuiți să fie extrem de vigilenți, să evite zonele suspecte și să se adreseze de urgență medicilor veterinari în cazul apariției oricăror simptome neobișnuite la animale.

Cazul readuce în atenție problema gravă a posibilelor otrăviri intenționate ale animalelor în spațiile publice și necesitatea unor măsuri rapide de verificare și prevenție.