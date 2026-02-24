Vremea a fost ușor mai caldă față de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros și a plouat. În zona montană înaltă a nins. Vântul a suflat slab la moderat, cu intensificări în zona montană înaltă de până la 61 km/h , viscolind ninsoarea și spulberând zăpada.

În cursul dimineții a nins în Pasul Gutâi, Pasul Prislop și la Cavnic. Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -4 grade Celsius, în Pasul Prislop -2 grade Celsius, în Pasul Gutâi și la Cavnic -1 grad Celsius, Borșa, Moisei și Băiuț 0 grade Celsius, Ocna Șugatag 1 grad Celsius, Târgu Lăpuș, Sighetu Marmației 2 grade Celsius, Baia Mare 3 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 40 cm la stația meteo Iezer, 17 cm în Pasul Prislop, 16 cm în Pasul Gutâi, 5 cm la Firiza, 3 cm la Cavnic, Baia Borșa,, Ruscova și la Băiuț, 1 cm în Poiana Borșa.

Debitele și nivelurile cursurilor de apă din județ au fost în creștere. Nu au fost semnalate probleme. Exploatarea amenajării hidrotehnice Strâmtori-Firiza se realizează în condiții de siguranță.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu șase utilaje și s-au răspândit 11 tone de material antiderapant pe DN18, în Pasul Gutâi și în Pasul Prislop. Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și umed. Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu opt utilaje și s-au împărștiat 76 tone de material antiderapant pe DJ184, DJ109F, DJ171, DJ183 și DJ171A. Carosabilul sectoarelor de drumuri județene este curat și umed.

Cerul este acoperit. Plouă în județ. În zona înaltă de munte fulguiește. Se semnalează ceață în Pasul Gutâi, Pasul Prislop, zona localităților Cavnic, Târgu Lăpuș și Băiuț.

Vremea va fi și astăzi mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Pe arii extinse în cursul zilei va ploua.

La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare îndeosebi ziua, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…70 km/h, viscolind ninsoarea.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 8 grade, iar cele minime între – 4 și -1 grad. Izolat în zonele joase se va semnala ceață.