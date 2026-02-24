ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00.

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

În intervalul menționat, vor fi precipitații, marți (24 februarie) în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15…30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10…15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20…30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri (25 februarie) îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40…55 km/h și pe alocuri de 60…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pe suprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri (25 februarie) și în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80 km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ.