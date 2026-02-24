Durata călătoriei pe distanța Salva – Sighetu Marmației a fost redusă cu aproximativ 30 de minute, ca urmare a implementării unui set de măsuri operaționale și tehnice, în colaborare cu CFR Călători S.A., informează CFR SA.

Această optimizare a circulației trenurilor vizează creșterea eficienței serviciilor feroviare și adaptarea transportului la nevoile reale ale pasagerilor, printr-o serie de intervenții coordonate între cele două companii de stat.

Măsurile aplicate au inclus: Eliminarea unor restricții de viteză impuse anterior pe anumite segmente ale traseului, ca urmare a finalizării lucrărilor de întreținere și reparații; Adaptarea tipului de mijloace de transport la numărul real de călători, pentru o utilizare mai eficientă a resurselor; Înlocuirea garniturilor clasice formate din locomotivă și vagoane cu automotoare, care asigură accelerație mai rapidă, timpi de oprire reduși și un confort sporit pentru pasageri.

Aceste măsuri au adus beneficii directe călătorilor, prin reducerea duratei călătoriei și creșterea confortului, și partenerilor instituționali, prin eficientizarea operării serviciilor și optimizarea resurselor companiei.