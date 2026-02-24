Dragobetele se numără printre cele mai vechi și mai valoroase sărbători ale culturii populare românești, consacrată iubirii, tinereții și reînnoirii naturii. Celebrată anual pe 24 februarie, ziua reprezintă echivalentul românesc al Valentine’s Day, însă semnificația sa depășește dimensiunea romantică modernă, fiind puternic înrădăcinată în mitologia și credințele precreștine.

Dincolo de simbolismul mitologic, ziua de 24 februarie oferă un prilej de bucurie și apropiere. Este momentul în care cuplurile își exprimă afecțiunea prin gesturi simple sau daruri simbolice, păstrând vie tradiția iubirii și armoniei între oameni.

În tradiția populară, această zi era considerată momentul în care tinerii își puteau exprima sentimentele, iar noile relații începeau sub semnul armoniei. Dragobetele era văzut ca un protector al îndrăgostiților și al bunei înțelegeri, iar sărbătoarea sa avea un rol important în viața comunității, încurajând apropierea dintre oameni și consolidarea legăturilor.

Data de 24 februarie este, de asemenea, asociată cu momentul în care păsările își aleg perechea, un fenomen natural interpretat simbolic drept semn al renașterii afective și al formării cuplurilor. În imaginarul colectiv, această semnificație a fost transpusă în plan uman, transformând sărbătoarea într-un reper cultural dedicat exprimării sentimentelor și începuturilor relaționale.

Sărbătoarea își are originea în tradițiile precreștine ale poporului român, unde mitologia populară se împletește cu ritmurile naturii și cu simbolistica renașterii sezoniere. Figura centrală este Dragobete, considerat în legende fiul bebei Dochia și întruchiparea iubirii, armoniei și a începuturilor. În imaginarul folcloric, el apare ca un personaj tânăr, luminos și protector, căruia i se atribuie rolul de a veghea asupra cuplurilor și împerecherii păsărilor, simbol ce evidențiază relația strânsă dintre viața umană și ciclurile naturale.

În tradiția populară românească, darurile oferite de Dragobete aveau o încărcătură simbolică puternică, exprimând afecțiune, atenție și începuturi de relații. Florile, obiectele de artizanat sau gesturile simple reflectau dorința de apropiere și armonie între oameni, evidențiind respectul reciproc și legăturile afective. Spre deosebire de Valentine’s Day, importată din cultura occidentală, accentul nu era pus pe valoarea materială a cadoului, ci pe semnificația gestului, menit să consolideze conexiunile și coeziunea comunitară. Astfel, darurile de Dragobete continuă să simbolizeze iubirea autentică și grija sinceră față de ceilalți, păstrând vie tradiția și spiritul sărbătorii.