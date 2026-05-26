Asociația Next Level Maramureș organizează, în perioada 29 – 31 mai 2026, un weekend dedicat iubitorilor de natură și drumeții, în Poiana cu Narcise – Tomnatec Sehleanu, una dintre cele mai spectaculoase zone din Munții Maramureșului. Evenimentul este organizat în parteneriat cu OMDL Munții Maramureșului, Parcul Natural Munții Maramureșului, Romsilva și alte organizații și administrații locale din zonă.

Programul începe vineri, 29 mai, cu sosirea participanților și o seară relaxantă la foc de tabără. Sâmbătă, participanții vor porni spre Poiana cu Narcise, fie într-o drumeție de aproximativ 5-6 kilometri, fie cu mașini de teren, transport disponibil contra cost.

În poiană vor avea loc momente artistice și activități de relaxare, iar participanții vor avea timp pentru explorare și fotografii în mijlocul peisajelor spectaculoase din Munții Maramureșului. Evenimentul se va încheia duminică, 31 mai. Organizatorii îi invită pe participanți să se bucure de natură, aer curat și socializare într-un cadru autentic maramureșean.

Sursa: Asociația Next Level Maramureș