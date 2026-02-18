Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 18 februarie, până la ora 15.00, pe str. Victoriei (între str. Valea Roșie și str. Nicolae Bălcescu), str. Minerva, str. Turbinei, str. Rândunicii, str. Porumbeilor, str. Băii pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.