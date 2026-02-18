În seara zilei de marți, 17 februarie, în jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au intervenit pe strada Electrolizei pentru soluționarea unui accident rutier.

Din verificări a reieșit că un tânăr de 24 de ani, care conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism, condus de către un bărbat de 37 de ani, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului, a rezultat rănirea unui pasager și a conducătorului auto de 37 de ani. Aceștia au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatele etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările.