Vremea din județul Maramureș a fost mai caldă decât normalul termic al perioadei, însă meteorologii anunță o răcire în orele următoare și precipitații pe arii extinse.

Cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer, unde termometrele au indicat -3 grade Celsius. În Pasul Prislop s-a înregistrat -1 grad Celsius, iar la Borșa, Moisei, Vișeu de Sus și în Pasul Gutâi au fost 0 grade Celsius. La Târgu Lăpuș, Cavnic și Băiuț s-a înregistrat 1 grad Celsius, la Ocna Șugatag 2 grade, iar la Sighetu Marmației și Baia Mare 3 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 30 cm la stația meteo Iezer, 7 cm în Pasul Prislop și 5 cm în Pasul Gutâi.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-au efectuat doar patrulări, fără intervenții cu utilaje sau material antiderapant. Carosabilul este curat și parțial umed, cu tronsoane de drum montan curate și umede. Pe drumurile județene s-a intervenit cu un utilaj și s-au împrăștiat aproximativ trei tone de material antiderapant, carosabilul fiind curat și uscat. În zonele joase se semnalează ceață.

Meteorologii anunță că vremea va fi astăzi în general închisă și mai rece decât în zilele precedente. Cerul va fi mai mult noros ziua, iar noaptea va deveni variabil. Sunt așteptate ploi pe arii extinse, iar din a doua parte a zilei precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Local se poate depune un strat subțire de zăpadă, de 1–2 cm.

La munte, dimineața vor fi precipitații mixte, iar ulterior va ninge, cu depunerea unui strat nou de zăpadă, în general de 5–10 cm. Izolat, mai ales în zona montană, cantitățile de apă pot depăși 10 l/mp.

Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale, mai ales pe timpul zilei, când rafalele pot atinge 40–50 km/h, iar la munte peste 60–70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade Celsius, iar cele minime între -6 și -3 grade. Izolat, în zonele joase, vor fi condiții de ceață.