Vremea favorabilă deplasărilor pe două roți a adus tot mai mulți bicicliști și utilizatori de trotinete în trafic. Aceste vehicule rămân cele mai accesibile și sănătoase mijloace de deplasare, însă vulnerabilitatea bicicliștilor și a utilizatorilor de trotinete electrice impune respectarea unor reguli clare de circulație.

Astfel, în contextul zilei dedicate siguranței bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice din Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere, ieri, 20 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au organizat o serie de sesiuni de informare în rândul acestora.

În cursul zilei de ieri, 20 mai a.c., de la ora 13.00, în atenția polițiștilor au fost tinerii care, în timp ce savurau o limonadă la activitatea susținută la Harmony Caffe, au primit informații esențiale privind deplasarea pe drumurile publice în calitate de bicicliști și conducători de trotinete. Informațiile, menite să consolideze cunoștințele tinerilor, au fost reluate sub forma unor întrebări-surpriză. Tinerii au răspuns cu entuziasm provocărilor și au acordat, fără ezitare, cele mai potrivite explicații pentru fiecare situație dată.

Tot ieri, de la ora 14.00, la amfiteatrul de pe malul râului Săsar din Baia Mare polițiștii s-au întâlnit cu cei pasionați de mersul pe bicicletă, care folosesc aceste vehicul nu doar pentru scurte plimbări în scop de relaxare, ci pe distanțe lungi, ca mijloc de transport.

Discuțiile purtate cu cei prezenți au evidențiat importanța vizibilității în trafic, adoptarea unor măsuri care ar putea face deplasarea mai sigură cu bicicleta în mediul urban, precum și acordarea respectului reciproc între șoferi și bicicliști.

Prin aceste activități, polițiștii au vizat dezvoltarea unui comportament responsabil și civilizat pe drumurile publice întrucât o comunitate în care regulile sunt înțelese și respectate devine o comunitate mai sigură pentru fiecare!