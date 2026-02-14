Un moment spectaculos din sălbăticia Maramureșului a fost surprins sâmbătă, 14 februarie, în Munții Țibleșului. O ursoaică însoțită de puii săi a fost filmată pe Vârful Arcer, într-o zonă rar frecventată de turiști.

Imaginile au fost surprinse de Viorel Coroian, care a reușit să filmeze animalele în habitatul lor natural, la mare altitudine. În cadre se observă ursoaica deplasându-se liniștită pe creastă, urmată îndeaproape de ursuleți, într-un peisaj de iarnă spectaculos.

Apariția este una rară, mai ales în această perioadă a anului, când urșii sunt, de regulă, mai puțin activi. Prezența puilor sugerează că familia de urși s-a adaptat bine condițiilor din Munții Țibleșului, una dintre cele mai sălbatice zone montane din nordul țării.

Imaginile au stârnit reacții în mediul online, fiind apreciate atât pentru frumusețea peisajului, cât și pentru raritatea momentului. Specialiștii atrag însă atenția că astfel de întâlniri trebuie tratate cu prudență, iar turiștii sunt sfătuiți să evite apropierea de animale sălbatice.

Munții Țibleșului rămân una dintre cele mai puțin explorate zone montane din Maramureș, cunoscută pentru biodiversitate și peisaje sălbatice, unde fauna mare poate fi observată încă în mediul natural.