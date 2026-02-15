Astă-noapte, în jurul orei 00:30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au oprit pentru control un autoturism condus în localitatea Coltău.

La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Baia Mare.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 1:28 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice de sânge, iar în cauză a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări în vederea dispunerii măsurilor legale.