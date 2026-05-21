Preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 au pășit într-o lume a imaginației și a curajului, în cadrul activității dedicate covorului povestitor „Legenda sticletelui”, organizată de Biblioteca Județeană Petre Dulfu.

Activitatea a fost susținută de bibliotecara Amalia Talpoș, de la Compartimentul Împrumut carte pentru copii, și s-a adresat preșcolarilor din grupele mare și germană, coordonați de profesorii pentru educație timpurie Camelia Jurje, Adina Dana Dan, Ani Iudit Silaghi și Laura Uvegheș. Cei mici au urmărit cu entuziasm povestea sticletelui curajos, pasărea care pornește într-o misiune salvatoare pentru a aduce raza de soare necesară celorlalte viețuitoare. Pe parcursul activității, copiii au fost implicați activ în desfășurarea poveștii, refăcând firul narativ și imitând zborul micuței păsări. Experiența educativă a fost completată de audierea trilurilor păsărilor din cărticica interactivă ce însoțește covorul povestitor, transformând întâlnirea într-o lecție despre natură, empatie și spirit de sacrificiu.

Prin astfel de activități interactive, biblioteca continuă să promoveze lectura și poveștile educative în rândul celor mai mici cititori, într-un mod creativ și accesibil.

Sursa: Biblioteca Județeană Petre Dulfu