La Munchen, în fața întregii Europe, Marco Rubio a ridicat ștacheta diplomației. Spre deosebire de agresivitatea retorică a partenerilor transatlantici europeni, diplomatul american le-a întins acestora o ramură de măslin, dar a făcut-o punctând greșelile comune americano-europene și fluturând în același timp pericolul respingerii acestui gest, care ar însemna apărarea Europei fără ajutorul Americii.

În primul rând, Rubio a trecut în revistă și a accentuat LIANTUL dintre copilul America și părintele Europa: „istoria comună, credința creștină, cultura, moștenirea, limba, strămoșii și sacrificiile din trecut”.

De aceea, legăturile dintre America și Europa, care sunt spirituale și culturale, nu doar militare și economice, „mărturisesc nu doar măreția trecutului nostru sau credința în Dumnezeu care a inspirat aceste minuni, ci prefigurează minunile care ne așteaptă în viitor”.

Greșelile făcute împreună de americani și europeni se datorează unor ILUZII postbelice. Transferarea milioanelor de locuri de muncă în străinătate și predarea astfel a controlului economic adversarilor și rivalilor noștri comuni.

Externalizarea excesivă a suveranității către instituții internaționale, în timp ce alte națiuni au investit masiv în state sociale cu prețul menținerii capacității de a se apăra.

Isteria „cultului climatic” prin politici ecologice care „ne-au sărăcit poporul, chiar dacă concurenții noștri exploatează petrolul, cărbunele și gazele naturale”.

Deschiderea largă a granițelor „către un val fără precedent de migrație în masă care amenință coeziunea societăților noastre, continuitatea culturii noastre și viitorul poporului nostru”.

În încheiere, foarte voalat, Marco Rubio atrage atenția că, deși Administrația americană dorește să preia sarcina de „reînnoire și restaurare” a ordinii globale împreună cu Europa, în caz de refuz, America o poate face și singură iar Europa va trebui să se apere pe cont propriu.

„Într-o perioadă în care titlurile din presă anunță sfârșitul erei transatlantice, să fie cunoscut și clar tuturor că acesta nu este nici scopul, nici dorința noastră, pentru că pentru noi, americanii, casa noastră poate fi în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna un copil al Europei”, a spus Marco Rubio.

Este o adevărată lecție de diplomație dincolo de limbajul politic violent cu care suntem obișnuiți.

Dar, văzând haosul care există acum în Europa, se pune întrebarea dacă excepționalul mesajul de unitate transmis de Marco Rubio nu este prea idealist atunci când pune accentul pe valorile istorice comune tradiționale ale spațiului europeano-american, valori alterate prin ILUZIILE progresiste.

Mingea este acum în terenul european…

(Mircea Popescu)