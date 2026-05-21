Baia Mare va găzdui, în perioada 21–24 mai 2026, cea de-a patra ediție a Conferinței Internaționale de Literatură pentru Copii și Tineri, cu tema „Nonsensul și absurdul în literatura pentru copii și YA (young adult)”, un eveniment academic de anvergură organizat de Centrul Universitar Nord Baia Mare din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Conferința reunește cercetători, cadre universitare și specialiști din mai multe țări, fiind dedicată modului în care literatura pentru copii și adolescenți folosește elemente de nonsens și absurd pentru a explora limitele limbajului, ale logicii și ale imaginației.

Organizatorii arată că acest tip de literatură, prezent de la clasici precum Lewis Carroll până la autori contemporani, nu are doar rol de divertisment, ci și o funcție educativă și culturală, contribuind la înțelegerea identității, a autorității și a sensului. În program sunt incluse referințe teoretice la lucrări de specialitate și analize ale modului în care limbajul poate genera ambiguitate, jocuri de sens și reinterpretări ale realității.

Printre invitații internaționali se numără Michael Heyman (Berklee College of Music, SUA), Bootheina Majoul (University of Carthage, Tunisia) și Björn Sundmark (Malmö University, Suedia), alături de alți cercetători din Europa și Statele Unite. Conferința propune o serie amplă de teme de discuție, de la rădăcinile nonsensului în literatura pentru copii și reinterpretările sale moderne, până la influența acestuia în benzi desenate, jocuri video, muzică sau cultură populară. Un accent important este pus și pe valoarea educațională și psihologică a textelor absurde, considerate instrumente de stimulare a creativității.

Evenimentul include sesiuni științifice în perioada 21–23 mai, iar pe 24 mai participanții vor avea parte de o excursie de studiu în satele maramureșene, parte a programului cultural asociat conferinței.

Sursa: Conferința Internațională CAYA Literature Baia Mare