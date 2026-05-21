Cetatea Ardud va deveni, în seara de 23 mai 2026, centrul unei experiențe culturale deosebite, odată cu participarea la evenimentul național „Noaptea Muzeelor”. Între orele 20:00 și 00:00, monumentul istoric își va deschide porțile pentru vizitatori, într-un program special dedicat patrimoniului și istoriei locale.

Evenimentul este organizat de Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud și propune o incursiune nocturnă în atmosfera medievală a cetății, oferind publicului ocazia de a descoperi spațiul într-un cadru diferit față de vizitele obișnuite. Pe parcursul serii, vizitatorii vor putea explora Cetatea Ardud într-un decor iluminat special, vor avea parte de momente culturale inedite și vor putea surprinde imagini spectaculoase, într-o atmosferă ce îmbină istoria cu experiența contemporană a patrimoniului. Accesul va fi gratuit, iar organizatorii anunță că porțile cetății vor rămâne deschise până la miezul nopții, pentru toți cei care doresc să participe la această incursiune în trecut.

Evenimentul își propune să aducă mai aproape de public valorile istorice locale și să transforme Cetatea Ardud într-un punct de atracție culturală activă în cadrul „Nopții Muzeelor”.