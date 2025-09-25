La finalul acestei săptămâni echipa de volei Știința Explorări Baia Mare va participa la un turneu internațional de pregătire care se va desfășura în localitatea maghiară Kazincbarcika, în zilele de 26 și 27 septembrie.

Competiția va reuni la start echipele: Știința Explorări Baia Mare, VK Mirad UNIPO Prešov (Slovacia), Debreceni EAC și Vegyész RC Kazincbarcika (Ungaria).

Programul turneului:

Vineri, 26 septembrie

11:00 – Vegyész RC Kazincbarcika vs. DEAC

12:30 – Știința Explorări Baia Mare vs. VK Mirad UNIPO Prešov

14:00 – VK Mirad UNIPO Prešov vs. DEAC

15:30 – Știința Explorări Baia Mare vs. DEAC

17:00 – Vegyész RC Kazincbarcika vs. VK Mirad UNIPO Prešov

18:30 – Știința Explorări Baia Mare vs. Vegyész RC Kazincbarcika

Sâmbătă, 27 septembrie

11:00 – Meciul pentru locul 3

14:00 – Finala turneului

Vineri toate meciurile se joacă în 3 seturi (al treilea set până la 15 puncte). Fiecare set câștigat contează ca 1 punct în clasament. În caz de egalitate, clasamentul va fi decis mai întâi în funcție de numărul de meciuri câștigate, apoi de raportul punctelor de set. Cele două finale de sâmbătă se vor disputa după sistemul cel mai bun din cinci seturi.