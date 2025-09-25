România a început în forță finalele Campionatelor Mondiale de canotaj, obținând două medalii prețioase: aur la dublu vâsle feminin și argint la dublu rame masculin.

Radiș și Rusu, de neoprit spre aur

Simona Radiș și Magda Rusu au condus de la start până la finiș cursa de dublu vâsle, dominând fiecare 500 de metri. Radiș a fost „căpitanul” bărcii, iar Rusu a completat perfect echipa, în ciuda problemelor medicale care aproape o scoseseră din competiție.

„Sunt mândră de cum am evoluat aici. I-am spus Magdei că trebuie să plecăm tare și vom reuși. Împreună. E un succes care sper să aducă și mai multe victorii pentru noi”, a declarat Simona Radiș, cu aurul mondial în mână.

Cu lacrimi în ochi, Magda Rusu a povestit că în urmă cu două săptămâni nu se putea deplasa din cauza unor dureri la spate: „Dumnezeu face minuni prin oameni. M-au ajutat antrenorii, medicii, kinetoterapeuții. Fără ei azi nu puteam arăta această medalie. Le mulțumesc tuturor!”.

Argint pentru Lehaci și Arteni

La masculin, în proba de dublu rame, Florin Lehaci și Florin Arteni au încheiat pe locul secund după o cursă dramatică. Plecați în urmărirea bărcilor din Noua Zeelandă, românii au rezistat și atacului elvețienilor pe final, adjudecându-și medaliile de argint.

Efortul a fost uriaș: Lehaci a avut nevoie de îngrijiri medicale imediat după cursă. „Shanghai e doar o stație din drumul spre gara finală de la Los Angeles 2028. A fost o cursă grea, e o lecție pe care o vom descoase cu antrenorii. Avem argint mondial și suntem mândri de ce am reușit azi!”, a spus Arteni.

La un pas de podium

În proba de patru vâsle feminin, echipajul format din Mădălina Cornea, Andrada Moroșanu, Alexandra Ungureanu și Ema Ciotău a terminat pe locul patru, la doar trei zecimi de secundă de medalia de bronz. „O să le arătăm la viitoarele competiții că România nu se lasă!”, a transmis Cornea.

Urmează alte finale

România continuă să spere la medalii în zilele următoare: urmează finale la dublu vâsle masculin, patru rame feminin și patru rame masculin, iar Mihai Chiruță va concura în semifinale la simplu.