Ceea ce la prima vedere pare doar câteva puncte pe cer ascunde, de fapt, o demonstrație de măiestrie în planorism. Reprezentanții Aeroclubului Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare au surprins trei planoare aflate în zbor, în timp ce spiralează în curenții ascendenți de aer, cunoscuți drept termică.

Fiecare spirală reprezintă rezultatul experienței, răbdării și al unei înțelegeri profunde a condițiilor atmosferice. Pentru a rămâne cât mai mult timp în aer fără ajutorul unui motor, piloții identifică și centrează cu precizie curenții ascendenți, analizând în permanență direcția vântului, forma norilor și comportamentul planorului. În planorism, fiecare decizie este influențată de natură, iar succesul unui zbor depinde de capacitatea pilotului de a interpreta semnalele oferite de atmosferă.

„În planorism, cerul nu se privește. Se citește”, este mesajul transmis de Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare, care evidențiază frumusețea și complexitatea acestui sport aviatic.