Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare (CUNBM) a deschis înscrierile pentru programul de masterat „Literatura Română și Modernismul European”, aferent sesiunii de admitere 2026.

Candidații se pot înscrie online în perioada 15–27 iulie, iar interviul de admitere este programat pentru 28 iulie.

Programul pune la dispoziția viitorilor masteranzi 15 locuri finanțate de la buget și 10 locuri cu taxă, oferind oportunitatea aprofundării studiilor în domeniul literaturii române și al modernismului european. Înscrierile se realizează prin platforma online de admitere a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, iar cei interesați pot obține informații suplimentare la Sala 10 (parter) a Facultății de Litere, pe strada Victoriei nr. 76 din Baia Mare, în intervalul orar 09:00–15:00.

Reprezentanții facultății îi încurajează pe absolvenții interesați de studiile literare și de cercetarea fenomenului cultural european să profite de această oportunitate și să își continue pregătirea academică în cadrul programului de masterat.