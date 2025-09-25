Vineri, 26 septembrie, între orele 18.00 și 23.00 suntem invitați la Muzeul de Științe Astronomice din Baia Mare la „Noaptea Cercetătorilor 2025”.

Vor avea loc diverse programe și activități dedicate educației pentru un mediu sustenabil: observații astronomice (planeta SATURN este vedeta), discuții tematice: cum este vremea pe alte planete (Climatologie comparată: Terra – Venus – Marte), demonstrații de astro-fotografie și discuții cu Eduard Andrei Mociran, vizionare filme documentare (sala multifuncțională), proiecție digitală tematică FULLDOME (poluarea luminoasă, poluarea orbitală cu deșeuri satelitare). Intrarea este liberă.

​Anual, în ultima zi de vineri a lunii Septembrie, Noaptea Cercetătorilor Europeni (eveniment organizat în majoritatea statelor Uniunii Europene) face știința accesibilă tuturor, prin activități științifice ce combină educația cu divertismentul, organizându-se expoziții, experimente în care publicul este implicat activ, conferințe, jocuri, concursuri și multe altele.

De la prima ediție a Nopții Cercetătorilor Europeni în 2005 și până acum, milioane de vizitatori au intrat în legătură cu oameni de știință de pe întreg continentul și nu numai. Evenimentul atrage anual peste 1.5 milioane vizitatori din Europa și nu numai.

​Anul acesta, evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni va fi organizat în 26 țări, pe 26 Septembrie 2025. Peste 400 orașe europene și nu numai vor găzdui întâlniri cu cercetători și oameni de știință, iar publicul va avea ocazia să-i cunoască și să înțeleagă mai bine impactul pe care munca lor îl are asupra vieții cotidiene.

