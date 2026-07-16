Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a găzduit joi, 16 iulie, susținerea tezelor de disertație și ceremonia depunerii Jurământului de Credință pentru absolvenții Domeniului de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, atât la nivel de licență, cât și de masterat.

Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Din comisia de evaluare a făcut parte Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului și coordonator al școlilor teologice din eparhie.

Lucrările de disertație au fost prezentate în Sala „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din incinta Catedralei Episcopale, iar ceremonia solemnă a depunerii Jurământului de Credință și fidelitate a reunit absolvenții programului de licență în Teologie Pastorală, precum și pe cei ai programelor de licență și masterat din domeniul teologic.

La festivitate au participat și cadrele didactice implicate în formarea absolvenților: pr. prof. dr. habil. Adrian Gheorghe Paul, coordonator al masteranzilor, pr. lect. dr. Teofil Stan, pr. lect. dr. Claudiu Pop, pr. lect. dr. Petrică-Aurelian Covaciu, lect. dr. Eusebiu Borca și lect. dr. Valerian Marian.

Momentul a marcat încheierea unui important parcurs academic și spiritual pentru absolvenții Teologiei Ortodoxe, care și-au reafirmat angajamentul de a sluji cu credință, responsabilitate și devotament valorile Bisericii și ale comunității.