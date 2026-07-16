CSM Știința Baia Mare a anunțat prelungirea contractului lui Alexandru Harasim, unul dintre jucătorii de bază ai formației, care va continua să îmbrace tricoul „zimbrilor” și în sezonul următor.

Cunoscut în cadrul echipei sub numele de „Hara”, rugbystul în vârstă de 26 de ani este apreciat pentru versatilitatea sa, putând evolua atât pe postul de aripă, cât și ca fundaș. Viteza, calitățile atletice și determinarea de care dă dovadă în fiecare partidă îl transformă într-un jucător important în angrenajul echipei băimărene.

Prin această prelungire de contract, CSM Știința Baia Mare își asigură continuitatea unui sportiv care a contribuit la parcursul echipei în ultimele sezoane și care va face parte din lotul pregătit pentru noile provocări competiționale.

Oficialii clubului și-au exprimat satisfacția că Alexandru Harasim va rămâne la Baia Mare și i-au transmis mult succes în continuare, cu speranța că va avea parte de noi evoluții solide în tricoul „zimbrilor”.