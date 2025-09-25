Botoșaniul se pregătește să devină capitala cântecului și tradiției românești pe 25 septembrie 2025, odată cu desfășurarea celei de-a III-a ediții a Festivalului Național de Folclor „Ioan Cobâlă”. Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga”, începând cu ora 18:30, și va reuni artiști de marcă ai scenei folclorice românești.

Un moment de atracție îl constituie participarea Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, recunoscut pentru profesionalismul și autenticitatea cu care aduce pe scenă tradițiile și portul popular românesc. Sub bagheta dirijorului Dumitru Dobrican și cu soliști îndrăgiți, ansamblul va aduce în fața publicului momente artistice de înaltă ținută, păstrând vie moștenirea culturală a zonei transilvănene.

Alături de Ansamblul „Transilvania”, vor urca pe scenă Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor – Ioan Cobâlă”, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” din Vaslui, precum și artiști consacrați precum Mihai Ciobanu, Cristian Fodor, Alina Huțu, Constantin Petrescu și Loredana Călin.

Festivalul, organizat de Consiliul Județean Botoșani și Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor – Ioan Cobâlă”, aduce un omagiu maestrului Ioan Cobâlă, unul dintre marii promotori ai cântecului tradițional românesc.

Intrarea se face pe bază de invitații, disponibile începând cu data de 22 septembrie, la sediul orchestrei „Rapsozii Botoșanilor”.