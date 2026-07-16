ACS Redex Baia Mare debutează vineri, 17 iulie, la ediția a III-a a Campionatului Național SOCCA – Cupa SOCCA România 2026, competiție găzduită de municipiul Sibiu și care reunește unele dintre cele mai puternice echipe de minifotbal din țară.

Miza turneului este una importantă: primele patru clasate vor obține dreptul de a achiziționa licența de participare la Socca Champions League 2026, competiție programată în perioada 15–18 octombrie, la Rethymno, pe insula Creta.

Formația băimăreană a fost repartizată în Grupa A, alături de MACC Caffee Sighișoara, Prorif Sibiu, Dasim Valea Vișeului și CS Star Sibiu. Doar primele două echipe din grupă vor obține calificarea în sferturile de finală.

În prima zi a competiției, Redex Baia Mare va disputa două partide:

ora 17:00 – ACS Redex Baia Mare – ASC Dasim Valea Vișeului;

ora 20:00 – ACS Redex Baia Mare – MACC Caffee Sighișoara.

Pentru echipa din Baia Mare, participarea la Cupa SOCCA România reprezintă atât un test important înaintea noului sezon competițional, cât și oportunitatea de a obține un rezultat care să confirme potențialul lotului și să deschidă drumul către competiția europeană din această toamnă.