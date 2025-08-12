Echipa de volei Știința Explrări Baia Mare s-a reunit pentru viitorul sezon al Diviziei A1 de volei masculin, sub comanda noului staff tehnic format din Liviu Râpeanu (antrenor principal), Ciprian Neamț și Gheorghe Socaciu (antrenori secunzi).

La primul antrenament din această vară a fost prezentă, de asemenea, conducerea echipei, dar și fostul antrenor principal Marius Botea, care s-a despărțit după 21 de ani de Știința Explorări. Aceasta a primit o plachetă omagială, înmânată de domnul Traian Rad Tăut, din partea clubului.





Au lipsit, motivat, jucătorii Marius Cheagă și Darius Ciatău, care se vor alătura în această săptămână lotului.

La primul antrenament au participat: George Breban, Radu Tănase, Cristian Badea, Alex Șugubețu, Alexandru Urian, Darius Pop (venit de la Unirea Dej), Rareș Neamu (Knack Roeselare B, Belgia), Christian Balog-Ciegler, Alexandru Chiș, David Miheț (CSȘ 2 Baia Mare) și cehul Ondřej Piskáček (UVC McDonalds Ried, Austria).

Până la primul meci de campionat, pe 18 octombrie în deplasare cu SCM Zalău, Știința Explorări va disputa mai multe meciuri amicale, programul acestora urmând să fie comunicat în perioada următoare.