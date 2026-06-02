Începe o săptămână de foc, cu proteste și blocajele în instituțiile statului din cauza noii legi a salarizării. Grefierii din instanțe și parchete își vor suspenda activitatea în această săptămână timp de câteva ore în fiecare zi, în timp ce 20 de mii de medici și asistenți vor protesta în fața Guvernului. În vămi, trezorerii și ANAF se anunță proteste spontane, iar profesorii amenință cu boicotarea examenelor naționale. Ministrul interimar al Muncii susține că proiectul legii salarizării va fi modificat pe alocuri după prima rundă de consultări cu sindicatele.

Aproximativ 20.000 de medici, asistenți și angajați din sănătate vor protesta pe 3 iunie, în fața Guvernului. Sindicatul începe pașii pentru a porni greva generală în spitale după ce noua lege a salarizării ar reduce veniturile unei asistente medicale cu 1.500 de lei, unei infirmiere cu 1.200, în timp ce un medic de pe ATI ar pierde chiar și 2.000 de lei. Guvernul promite însă că va compensa sumele până în 2031.

O infirmieră va merge acasă cu un salariu net de 3.000 lei și o asistentă cu 4.000 lei. Acum eu întreb clasa politică dacă li se pare moral ca dumnealor să-și mărească prin noua lege a salarizării cu venituri cuprinse între 2500 și 3.500 lei și aceste categorii de lucrători care lucrează și duc greu să aibă pierderi și scăderi”, spune Alexandru Giulea, vicepreședinte Sanitas București.

Scăderi între 1.000 și 3.000 de lei brut vor avea și grefierii care sunt pregătiți să blocheze sistemul de justiție ca formă de protest. În Trezorerii și ANAF se anunță proteste spontane, iar în vămi, angajații sunt pregătiți să blocheze activitatea.

Peste jumătate de milion de bugetari ar urma să aibă tăieri de sporuri și plafonări, ceea ce va duce la reducerea veniturilor. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, admite că există probleme în noua lege pe care va încerca să le corecteze după finalizarea negocierilor.

Potrivit calculelor, reducerile salariale ar putea varia între 500 și 2.000 de lei, în funcție de profesie, după eliminarea unor sporuri și plafonarea altora la 20%.

Și profesorii din educație amenință din nou cu greva generală și boicotarea examenelor naționale, după ce sindicatele au descoperit că sporurile pentru dirigenție, suprasolicitare și gradația de merit dispar sau sunt transformate în bonusuri temporare. (Antena3.ro)