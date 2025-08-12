ANM a emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN valabilă pentru miercuri, 13 august, interval orar 12.00 – 21.00.



Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat

Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei

Miercuri (13 august) în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade.