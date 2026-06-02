Parohia greco-catolică „Sfântul Anton” din Baia Mare îi invită pe credincioși să participe la sărbătoarea hramului bisericii, dedicată Sfântului Anton de Padova, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 iunie, la biserica situată pe strada Victoriei nr. 15, iar Sfânta Liturghie Arhierească va începe la ora 10:00.

În numele credincioșilor și al Consiliului Parohial, reprezentanții parohiei adresează o invitație tuturor celor care doresc să ia parte la această sărbătoare spirituală deosebită, prilej de rugăciune, comuniune și întărire în credință.

Tot în cadrul manifestărilor dedicate hramului și încheierii tradiționalei „trezene” în cinstea Sfântului Anton, marți, 9 iunie, va avea loc o Seară de Veghe, cu următorul program:

17:20 – Rozariul;

18:00 – Sfânta Liturghie, urmată de rugăciuni de mijlocire către Sfântul Anton;

19:30 – Cateheză, priveghere și adorație euharistică.

Organizatorii îi așteaptă pe toți credincioșii să participe la aceste momente de rugăciune și reculegere, desfășurate sub ocrotirea Sfântului Anton, patronul spiritual al comunității.