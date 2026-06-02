Luni, 1 iunie, în jurul orei 18.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că, pe raza localității Sârbi s-a produs un accident rutier.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, ocazie cu care au constatat faptul că cele sesizate se confirmă.

Din primele verificări efectuate a reieșit că, un conducător auto de 22 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Budești-Sâbi, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi fărăsit partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea tânărului, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările.

