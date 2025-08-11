Luni, 11 august, de la ora 18.00, echipa masculină de handbal a CS Minaur a disputat primul amical al verii, în Sala Polivalentă, adversară fiind divizionara secundă CSM Oradea. Echipa noastră s-a impus cu scorul de 36-23 (17-9) și pregătește startul sezonului 2025-2026, unde va lupta pe patru fronturi: Liga Zimbrilor (prima etapă este programată pe 7 septembrie, în deplasare, la Suceava – să vedem însă când va fi reprogramat meciul), Supercupa României (Bistrița, 21-22 august – vom juca în semifinale cu HC Buzău), EHF European League (primul tur, cu islandezii de la Stjarnan, 30 august acasă și 7 septembrie în deplasare) și, nu în ultimul rând, Cupa României.

Minaur va participa în zilele de 13 și 14 august la Citadela Cup de la Sighișoara. Programul turneului. Miercuri, 13 august: CSM București – CS Minaur (ora 17.00); CSM Sighișoara – CSU Suceava (19.00). Joi, 14 august: CSU Suceava – CSM București (13.00); CSM Sighișoara – CS Minaur (13.00).

CS Minaur Baia Mare – CSM Oradea: 36-23 (17-9)