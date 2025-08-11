Luni, 11 august, de la ora 18.00, echipa masculină de handbal a CS Minaur a disputat primul amical al verii, în Sala Polivalentă, adversară fiind divizionara secundă CSM Oradea. Echipa noastră s-a impus cu scorul de 36-23 (17-9) și pregătește startul sezonului 2025-2026, unde va lupta pe patru fronturi: Liga Zimbrilor (prima etapă este programată pe 7 septembrie, în deplasare, la Suceava – să vedem însă când va fi reprogramat meciul), Supercupa României (Bistrița, 21-22 august – vom juca în semifinale cu HC Buzău), EHF European League (primul tur, cu islandezii de la Stjarnan, 30 august acasă și 7 septembrie în deplasare) și, nu în ultimul rând, Cupa României.
Minaur va participa în zilele de 13 și 14 august la Citadela Cup de la Sighișoara. Programul turneului. Miercuri, 13 august: CSM București – CS Minaur (ora 17.00); CSM Sighișoara – CSU Suceava (19.00). Joi, 14 august: CSU Suceava – CSM București (13.00); CSM Sighișoara – CS Minaur (13.00).
CS Minaur Baia Mare – CSM Oradea: 36-23 (17-9)
- Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 400 spectatori
- Au arbitrat: Dumitru Sechel – Alexandru Apostu (Baia Mare)
- Aruncări de la 7m: 5-8 (transformate: 3-6; au ratat: Kozakevych, Cumpănici / Cîtu, Kalman). Minute de eliminare: 2-8
- CS Minaur: Anton Terekhov (nu a jucat), Darius Makaria (8 intervenții), Cristian Sîncu (6 intervenții, a apărat 2 de 7m) – Milan Kotrc, Lucas Sabou 3, Dragoș China 2, Tudor Botea 4 (unul din 7m), Gabriel Cumpănici 7, Ovidiu Ardelean 1, Stefan Vujic 2, Erik Pop 3 (unul din 7m), Mario Racolța, Alexandru Măgurean (nu a jucat), Anderson Mollino da Silva 5 (unul din 7m), David Pavlov 1, Artem Kozakevych 3, David Moldovan 2, Viorel Fotache, Robert Nagy 1, Mohamed Zein 1, Sebastian Barbul 1. Antrenori: Nuno Farelo, Mihai Bușecan.
