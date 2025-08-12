Organizația Tinerilor Moroșeni organizează prima ediție a Pelerinajului Tinerilor, de la Mănăstirea Rohia la Mănăstirea Nicula, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, așa cum odinioară o făceau străbunii noștri.

La acest pelerinaj se adaugă și Liga Tinerilor Creștini Ortodocși din Dej, respectiv Organizația Tinerilor Bistrițeni, care se vor alătura în acest pelerinaj în dimineața zilei de 14 August.

Informații generale:

Plecarea se face la 9.30 în 13 august de la Mănăstirea Rohia, cu înnoptare la Dej, la Centrul „Sfânta Ana”. Este necesar sac de dormit sau saltea gonflabilă. Traseul are o durată de parcurgere de aproximativ 9 ore.

În 14 august, la ora 7:00, plecare pe jos din Dej spre Mănăstirea Nicula, împreună cu toți tinerii doritori din municipiu și împrejurimi, în procesiune cu icoana Adormirii Maicii Domnului. Traseul are o durată de parcurgere de aproximativ 5 ore.

Traseul va trece prin sate pitorești, pentru a evita drumul național european, păstrând caracterul liniștit și rugător al pelerinajului. Înscrieri: 0766735013 – Ionuț.

“Vă așteptăm să vă alăturați pelerinajului nostru oriunde pe traseu. Avem 20 de locuri disponibile de transport miercuri dimineața pe ruta Baia Mare – Rohia. Răspundem invitației Sfintei Mănăstiri Nicula cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” și a dragului nostru Părinte Iustin, participând la pelerinajului național cu închinare la Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Nicula, care adună peste 100.000 de credincioși. Vă chemăm cu drag să vă alăturați, să parcurgem împreună perioada pregătitoare Praznicului Adormirii, încununarea slavei Născătoarei de Dumnezeu, printr-un act de rugăciune și nevoință închinate Maicii Sfinte!”, spun organizatorii.