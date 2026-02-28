Știința Explorări Baia Mare a jucat vineri, în etapa 19 a Diviziei A1, în deplasare, cu CSM București. Echipa băimăreană a pierdut în cinci seturi derby-ul suferinței, după un meci lung, cu răsturnări de scor și reușite frumoase, dar și cu multe greșeli.

Chiar dacă au fost înfrânți și CSM București i-a egalat la puncte (7), este foarte important că a rămas pe locul 10, și are șanse mari să rămână pe această poziție la finalul sezonului regulat.

CSM București – Știința Explorări Baia Mare (21-25, 25-20, 25-20, 23-25, 15-12