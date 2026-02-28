Credincioșii și iubitorii de muzică religioasă sunt invitați miercuri, 2 aprilie 2026, la un concert caritabil de pricesne intitulat „Iartă-ne pe noi, Iisuse”, care va avea loc în Baia Mare, la Sala ATP Tech Center, începând cu ora 18:30.

Evenimentul îi aduce în fața publicului pe unii dintre cei mai apreciați interpreți de pricesne și muzică religioasă: Deti Iuga, Oana Bozga-Pintea, Nastăcuța Iuga, Alexandru Pop, Rafila Bărbos, Marius Ciprian Pop, alături de Grupul Vocal Anghelos.

Concertul are un scop caritabil, iar sumele strânse din donații vor fi direcționate către Spitalul de Oncologie Cluj-Napoca și către Catedrala Episcopală Sfânta Treime.

Intrarea se face pe bază de donație, în valoare de 100 de lei, fondurile urmând să sprijine atât sistemul medical, cât și viața spirituală a comunității locale.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să participe la un moment de rugăciune, comuniune și solidaritate, într-o atmosferă specifică perioadei Postului Mare.