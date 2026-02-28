Comisia Europeană a prezentat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului, stabilind direcţiile de acţiune pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la ameninţările teroriste şi extremiste violente aflate în evoluţie. Determinată de utilizarea abuzivă tot mai frecventă a tehnologiilor digitale, de la reţelele sociale şi inteligenţa artificială până la armele imprimate 3D şi drone, de radicalizarea în creştere a minorilor, dar şi de evoluţiile geopolitice şi implicarea actorilor statali şi nestatali, agenda este structurată pe şase piloni: anticiparea ameninţărilor, prevenirea radicalizării, protejarea persoanelor în mediul online, protejarea persoanelor în mediul fizic, răspunsul la ameninţări şi atacuri, cooperarea cu partenerii internaţionali.

”UE şi-a consolidat răspunsul la terorism şi extremism violent în ultimul deceniu. Totuşi, natura în schimbare a acestor ameninţări necesită un răspuns adaptat şi mai puternic. Iniţiativă emblematică în cadrul Strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, agenda propune un set cuprinzător de iniţiative transsectoriale pentru a spori pregătirea şi capacitatea de reacţie, protejând mai bine cetăţenii şi companiile din UE împotriva riscurilor”, subliniază CE.

Potrivit reprezentanţilor Comisiei, utilizarea abuzivă tot mai frecventă a tehnologiilor digitale şi emergente, de la reţelele sociale şi inteligenţa artificială până la armele imprimate 3D şi drone, transformă activitatea teroristă.

”În acelaşi timp, radicalizarea minorilor este în creştere, tinerii fiind tot mai des vizaţi în mediul online. Evoluţiile geopolitice şi implicarea actorilor statali şi nestatali agravează suplimentar peisajul ameninţărilor”, notează Comisia Europeană.