Siguranța rămâne o prioritate, iar în acest sens polițiștii maramureșeni desfășoară zilnic acțiuni preventive menite să reducă riscul producerii accidentelor rutiere.

Vineri, 27 februarie a.c., timp de două ore, polițiștii orașului Baia Sprie au desfășurat o acțiune în localitățile din raza de competență.

Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere, creșterea disciplinei în trafic, dar și protejarea vieții participanților la trafic.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 18 autoturisme, iar ca urmare a nerespectării prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate depășește suma de 9.000 de lei.

Polițiștii vor fi în continuare prezenți în trafic, nu doar pentru a aplica sancțiuni acelor participanți la trafic care nu respectă prevederile legale, ci pentru a proteja ceea ce este mai de preț, viața.