Hollywood Walk of Fame este, fără îndoială, un simbol al consacrării artistice, visat de mulți, dar atins de foarte puțini. Celebrul bulevard din Los Angeles găzduiește peste 2.600 de stele dedicate personalităților din muzică, film, televiziune, radio și teatru, fiecare având o poveste aparte.

Vlăduța Lupău a atras recent atenția după ce s-a afișat alături de o stea de pe Hollywood Walk of Fame, despre care se spune că ar fi fost achiziționată contra cost. Potrivit informațiilor publicate de Cancan.ro, o astfel de stea ajunge la suma de 75.000 de dolari, bani care acoperă realizarea plăcii, ceremonia de inaugurare, întreținerea pe termen lung și taxele administrative.

Pentru comparație, în urmă cu ceva timp, manelistul Vali Vijelie ar fi plătit aproximativ 55.000 de dolari pentru o stea pe celebrul bulevard al vedetelor.

Artista s-a filmat lângă steaua sa, ținând în mână o statuetă Oscar în miniatură și interpretând una dintre piesele lui Bogdan de la Ploiești, momentul stârnind numeroase reacții în mediul online.

Se pare că Vlăduța Lupău nu a făcut economii atunci când a venit vorba de îndeplinirea unui vis personal: acela de a avea propriul nume înscris, fie și simbolic, pe Hollywood Walk of Fame.