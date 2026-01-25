Săptămâna viitoare Radio Maria va transmite sfinte liturghii oficiate la Biserica romano-catolică „Cristos Rege” din Baia Mare, astfel: luni și miercuri de la ora 7.30, apoi marți, joi, vineri, sâmbătă și duminică slujbele de la ora 18.00.

De precizat că sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 18.00, la Biserica romano-catolică „Cristos Rege” va avea loc Sfânta Liturghie solemnă cu indulgență, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Ioan Bosco, ocrotitorul tinerilor și al educatorilor.

Sfântul Ioan Bosco rămâne un model luminos de dăruire, apropiere față de tineri și pedagogie întemeiată pe credință, blândețe și speranță. Participarea la această sărbătoare este o ocazie de întărire sufletească și de comuniune în rugăciune.