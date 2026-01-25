O tânără de 20 de ani, din județul Maramureș, a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii clujeni, după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului în Cluj-Napoca. A lovit și un indicator rutier.

Incidentul a avut loc duminică dimineața, iar alcoolemia indicată de etilotest a fost una extrem de ridicată.

Șoferița beată conducea haotic prin Cluj-Napoca

Potrivit IPJ Cluj, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 04:30 de către un bărbat, care a reclamat faptul că un autoturism este condus haotic pe străzile din oraș, existând suspiciunea că șoferul s-ar afla sub influența alcoolului.

În urma verificărilor, s-a stabilit că, în jurul orei 04:36, tânăra a condus autoturismul pe breteaua dinspre strada Bucium către Calea Florești, moment în care a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și a acroșat un indicator rutier.

În mașină se mai afla un tânăr de 22 de ani, însă, din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.