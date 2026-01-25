Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă seara într-o locuință din localitatea Coltău, județul Maramureș. Flăcările au cuprins rapid acoperișul casei și au existat riscuri ca focul să se extindă la o gospodărie învecinată.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri militari, sprijinite de pompierii voluntari din localitate, care au reușit să localizeze și să stingă incendiul înainte ca acesta să producă pagube și mai mari.

Totodată, au fost mobilizate și echipaje medicale, însă, din fericire, persoanele aflate în locuință au reușit să se evacueze la timp. Nu au fost înregistrate victime.

În prezent, pompierii efectuează cercetări pentru a stabili cauza exactă a producerii incendiului.