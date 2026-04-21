Principele Radu al României a efectuat o vizită oficială în Egipt, unde a avut o întrevedere cu Papa Tawadros al II-lea, liderul Biserica Coptă Ortodoxă. Întâlnirea a avut loc într-un context de dialog interreligios și cooperare culturală, evidențiind legăturile dintre comunitățile creștine din Orient și Europa.

Vizita a inclus un moment simbolic la sediul patriarhal al Bisericii Copte, unde oficialul român a discutat cu Sanctitatea Sa despre rolul credinței în societatea contemporană, dar și despre importanța protejării patrimoniului spiritual și a identității religioase în context global.

În cadrul întrevederii, Principele Radu al României a transmis aprecierea Casei Regale a României pentru contribuția Bisericii Copte la promovarea valorilor creștine și la menținerea unui dialog deschis între religii și culturi. De asemenea, au fost abordate teme legate de sprijinirea comunităților creștine din regiune și consolidarea relațiilor dintre instituțiile religioase.

Papa Tawadros al II-lea a subliniat, la rândul său, importanța cooperării internaționale în promovarea păcii și a înțelegerii între popoare, evidențiind rolul liderilor spirituali și al instituțiilor culturale în construirea unor punți de dialog.

Vizita Principelui Radu în Egipt face parte dintr-o serie de demersuri dedicate diplomației publice și culturale, prin care Casa Regală a României își reafirmă angajamentul pentru susținerea valorilor europene și a dialogului intercultural în spațiul internațional.